Симферополь, 19 января, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Водопад Учан-Су, считающийся самым высоким в Крыму, замерз и обледенел, сообщает 19 января Telegram-канал «Крым 24».

Amaga Водопад Учан-Су

Водопад Учан-Су покрылся слоем льда под воздействием вошедшего на полуостров массива арктического холодного воздуха. Синоптики считают, что уже через несколько дней наступит потепление, и водопад может оттаять.

Напомним, водопад Учан-Су («летящая вода») находится в шести км к западу от города Ялта. Высота водопада составляет 98,5 метра.