Москва, 19 января, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов считает, что основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг вполне мог бы стать президентом США, так как соцсети имеют колоссальное влияние на политические процессы в США. Об этом Баширов заявил сегодня, 19 января, в рамках публичной дискуссии на площадке «ГАУГН-Диалог».

Brian Solis Марк Цукерберг

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По словам Баширова, социальные сети в США приобрели колоссальное влияние на политические процессы. Блокировка аккаунтов Трампа в социальных сетях — это месть Facebook. При этом политолог отмечает, что Трамп сам спровоцировал эти платформы тем, что он пытался несколько месяцев назад их «расчленить». Соответственно IT-гиганты стали себя защищать.

«Сейчас Facebook нащупал слабое место», — сказал Баширов.

Политолог также считает, что социальные сети сыграли огромную роль в том, что сейчас происходит в информационном пространстве США.

«Они видят, что WhatsApp передаёт всё Facebook, который заблокировал Трампа и ещё ряд политических лиц и сил… Я бы не исключал, что Марк Цукерберг мог баллотироваться на пост президента США и удачно выступить», — заявил Баширов.

Напомним, что ведущие социальные сети США заблокировали аккаунты уходящего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после того, как толпа его сторонников и представители различных общественных организаций ворвались в Капитолий, где утверждали итоги выборов главы государства.