Анкара, 19 января, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Компания — лидер оборонной промышленности Турции ASELSAN открыла представительство в Катаре, сообщает 19 января Госорган Турции по информированию общественности (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu).

Aselsan.com.tr

«Представительство будет функционировать под названием ЗАО «Электронная промышленность и торговля» — AŞ QSTP», — сообщили в КАР.

Напомним, ASELSAN, известная продукцией военного назначения, работает в сфере связи и информационных технологий. Для ВПК она выпускает микроэлектронику, радары и электронные военные системы. К её продукции также относятся оборонные технологии, транспорт.