Париж, 19 января, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Франции сообщило в своем коммюнике, что на 500 тысяч вакцинированных от SARS-CoV-2 французов приходится 139 пациентов, столкнувшихся с побочными эффектами, и пять погибших, связь кончины которых с вакциной, однако, пока не подтверждена.

Вакцина

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Как передает Le Figaro, погибшие — это «пожилые люди с несколькими тяжелыми заболеваниями» из таких городов, как Тур, Нанси и Монпелье.

Согласно полученным министерством данным, «ничего не позволяет заключить, что их смерть наступила в результате вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил в интервью телеканалу France Info, что положительный «эффект»от введения в стране комендантского часа из-за пандемии SARS-CoV-2 «уже ощущается».