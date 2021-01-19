Вашингтон, 19 января, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В Вашингтоне сосредоточен весь контингент Национальной гвардии численностью 25 тыс. солдат и офицеров, предназначенный для обеспечения безопасности запланированной на 20 января инаугурации нового президента США Джо Байдена, сообщил 19 января глава Бюро Нацгвардии генерал армии Дэниел Хокансон в эфире телеканала MSN.

U.S. National Guard Бронетехника Национальной гвардии США

«Сюда прибыли 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для защиты федеральных структур власти», — сказал Хокансон в прямом эфире телеканала MSN.

При этом он подтвердил, что все прибывшие военнослужащие Нацгвардии вооружены.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению американских СМИ, в Вашингтоне также появились специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Многие районы Вашингтона закрыты для движения автотранспорта.