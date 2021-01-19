Донецк, 19 января, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Два населённых пункта ДНР — посёлок шахты имени Гагарина на северо-западе и село Новоласпа — были атакованы ВСУ вечером 19 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Село Новоласпа на юге ДНР ВСУ обстреляли в 20:35 мск. Посёлок шахты им. Гагарина ВСУ обстреляли из автоматического гранатомёта на станке (АГС) в 21:05 мск. По посёлку было выпущено 18 снарядов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января ВСУ осуществили обстрелы населённых пунктов ДНР в 8:32, в 11:10, в 13:17, в 16:23 и в 18:30 (время московское).