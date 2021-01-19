Анкара, 19 января, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа встретился с послом Российской Федерации Алексеем Ерховым для обсуждения сотрудничества по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Об этом глава минздрава Турции сообщил 19 января на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы принимали у себя в министерстве посла Российской Федерации в Анкаре Алексея Ерхова. Мы обсудили сотрудничество наших стран в сфере здравоохранения, прежде всего, по применению вакцины «Спутник V», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции с 14 января проводится масштабная вакцинация населения от COVID-19 препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее Анкара заявляла, что начала токсикологические исследования российской вакцины, после которых может начаться её закупка.