Москва, 19 января, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В России более 1,2 миллиона человек приняли участие в богослужениях и купаниях во время празднования Крещения. Об этом 19 января сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенская купель

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«Состоялось около 9,5 тысячи религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 миллиона человек», — сказала она.

Представитель МВД отметила, что в обеспечении порядка в организованных местах купания и при проведении богослужений было задействовано свыше 39,3 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и частных охранных организаций, а также представителей народных дружин и общественных формирований.

Нарушений общественного порядка во время празднований допущено не было, сообщила Волк.