Ростов-на-Дону, 19 января, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведено 15 школьных классов в семи образовательных учреждениях. Об этом в ходе регионального оперштаба 19 января сообщил главный санитарный врачи региона Евгений Ковалёв.

Mos.ru Дистанционное обучение

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По словам руководителя донского управления Роспотребнадзора, школьные классы закрыты в Ростове-на-Дону, а также Усть-Донецком и Мартыновском районах. Меру по частичному переводу учеников на онлайн-обучение Ковалёв назвал эффективной. Полностью закрывать школы на карантин не планируется.

ИА REGNUM сообщало, что неделей ранее в Ростове-на-Дону из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на дистанционное обучение были переведены три школьных класса.