Подгорица, 19 января, 2021, 18:17 — ИА Регнум. У Черногории и Словении есть пространство для углубления межгосударственного сотрудничества, заявил 19 января председатель черногорского парламента Алекса Бечич на онлайн-встрече со своим коллегой из Словении Игорем Зорчичем, сообщают Vijesti.

Skupstina.me Алекса Бечич

Бечич выразил надежду на то, что интенсивное парламентское взаимодействие будет продолжено и в ходе 27-го созыва парламента Черногории. Он поблагодарил Словению за постоянную поддержку и рассказал о планах продолжения более гибкой интеграции Черногории в Европейский Cоюз и укрепления единства в рамках НАТО.

Он ждёт, что Словения продолжит оказывать поддержку Черногории в процессе европейской интеграции, и что политика расширения будет одним из приоритетов во время председательства Словении в Совете Европейского Союза.

«Наш путь — прозападный и проевропейский», — заключил Бечич.