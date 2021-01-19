Петербург начинают украшать к Дню снятия блокады Ленинграда
Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В ночь на 20 января на улицах Петербурга начнется монтаж украшений и праздничного оформления ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Об этом 19 января рассказали в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Работы будут продолжаться всю предпраздничную неделю.
«Основной акцент традиционно делается на центральную часть города (Невский проспект, Лиговский проспект, Суворовский проспект), а также на проспект Непокоренных, Пискаревский проспект (Пискаревское мемориальное кладбище) и площадь Победы (Московский проспект)», — отметили в комитете Смольного.
Идея праздничного оформления строится вокруг визуального образа знака «Жителю блокадного Ленинграда», медали «За оборону Ленинграда» и муаровой ленты к этим знакам отличия.
При оформлении Невского проспекта используется графический образ памятника «Разорванное кольцо», символизирующий прорыв и последующее снятие блокады. Напомним, что сам памятник установлен на берегу Ладожского озера в Ленобласти.
Всего программой подготовки предусмотрено размещение 2610 единиц праздничного оформления.
В том числе на рекламных конструкциях будут размещены порядка 600 плакатов; на 21 электронном дисплее будут транслироваться соответствующие видеоролики, а на эскалаторах метрополитена прозвучит поздравление горожан с праздником.
Кроме того, в метро будут использованы 70 сторон рекламных конструкций на станциях и вестибюлях и 700 рекламных поверхностей в вагонах метрополитена.
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27 января в России отмечается день воинской славы, годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге и Ленинградской области эту дату называют проще — Днём снятия блокады Ленинграда.
14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ходе операции «Январский гром» к 20 января была уничтожена группировка противника в районе Красного Села и Ропши. Еще через неделю, к 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.