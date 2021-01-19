Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В ночь на 20 января на улицах Петербурга начнется монтаж украшений и праздничного оформления ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Об этом 19 января рассказали в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Работы будут продолжаться всю предпраздничную неделю.

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы

«Основной акцент традиционно делается на центральную часть города (Невский проспект, Лиговский проспект, Суворовский проспект), а также на проспект Непокоренных, Пискаревский проспект (Пискаревское мемориальное кладбище) и площадь Победы (Московский проспект)», — отметили в комитете Смольного.

Идея праздничного оформления строится вокруг визуального образа знака «Жителю блокадного Ленинграда», медали «За оборону Ленинграда» и муаровой ленты к этим знакам отличия.

При оформлении Невского проспекта используется графический образ памятника «Разорванное кольцо», символизирующий прорыв и последующее снятие блокады. Напомним, что сам памятник установлен на берегу Ладожского озера в Ленобласти.

Всего программой подготовки предусмотрено размещение 2610 единиц праздничного оформления.

В том числе на рекламных конструкциях будут размещены порядка 600 плакатов; на 21 электронном дисплее будут транслироваться соответствующие видеоролики, а на эскалаторах метрополитена прозвучит поздравление горожан с праздником.

Кроме того, в метро будут использованы 70 сторон рекламных конструкций на станциях и вестибюлях и 700 рекламных поверхностей в вагонах метрополитена.

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27 января в России отмечается день воинской славы, годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге и Ленинградской области эту дату называют проще — Днём снятия блокады Ленинграда.

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ходе операции «Январский гром» к 20 января была уничтожена группировка противника в районе Красного Села и Ропши. Еще через неделю, к 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.