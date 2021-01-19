Москва, 19 января, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») не настаивает на внедрении в России «ковидных паспортов», сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия».

Duma.gov.ru Дмитрий Морозов

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Там обратили внимание на то, что Морозов отметил важность грамотного использования электронных ресурсов.

«Нам необходимо всегда понимать, что мы управляем этой системой и грамотно обеспечиваем ее работу. Например, сейчас поднимается тема «COVID-паспортов» — здесь тоже должно быть такое понимание», — цитирует Морозова пресс-служба фракции.

Там считают, что СМИ неверно интерпретировали высказывание главы комитета Госдумы.

В то же время, как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе обсуждения законопроекта, предусматривающего создание Роспотребнадзором информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских осмотров граждан России и иностранных граждан, глава комитета Госдумы Морозов заявил: «Сейчас поднимается тема, например, «COVID-паспортов», и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована».