Симферополь, 19 января, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Массовая вакцинация против COVID-19 стартует в Республике Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Rk.gov.ru Вакцинация в Крыму

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«Мы уже получили 8 042 дозы вакцины, также 800 доз направлено в Ялтинскую больницу ФМБА. Таким образом, мы уже можем начинать массовую вакцинацию крымчан против COVID-19. На сегодняшний день уже привито 1091 человек, 188 получили вторую дозу вакцины. До конца февраля текущего года в Крым будет поставлено 84 600 доз вакцины», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Всего в Крыму открыт 31 прививочный кабинет, их число будет увеличено по мере наращивания объёмов вакцинирования. Для соблюдения температурного режима при хранении вакцины закуплено 168 морозильных камер.

Записаться на прививку можно по телефону в регистратуре медицинского учреждения либо через WhatsApp-приемные, которые работают в каждом медучреждении, также можно воспользоваться порталом Госуслуг.