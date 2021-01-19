Екатеринбург, 19 января, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Жители Свердловской области активно записываются на то, чтобы поставить прививку от COVID-19. В этом журналистов заверил вице-губернатор региона Павел Креков.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Он отметил, что через несколько дней область получит ещё одну партию вакцины. «Ни о какой остановке вакцинации речи быть не может», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале ожидают ещё 60 тыс. доз вакцины. Креков надеется на то, что вскоре объёмы поставок будут исчисляться сотнями тысяч доз.