Екатеринбург, 19 января, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Свердловскую область через несколько дней поступит ещё 60 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом объявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков,

Kraszdrav.ru Вакцина от коронавируса

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Затем в планах получить ещё 60 тыс. доз. А позднее объём поставок будет исчисляться сотнями тысяч доз, уверен чиновник. Он добавил, что с ростом поставок вакцинация будет набирать обороты.

«Нужно, конечно, понимать, что промышленность работает в тех объемах, в которых работает. Но эти масштабы, безусловно, нарастают, и мы это видим», — убеждён Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт кампания по вакцинации от COVID-19. Ранее президент Владимир Путин поручил сделать её массовой.