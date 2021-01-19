Будапешт, 19 января, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Руководство соцсети Facebook нарушает основные демократические правовые нормы, ограничивая видимость профилей пользователей по политическим причинам. Об этом написала министра юстиции Венгрии Юдит Варга на своей странице в соцсети Facebook.

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«Социальные сети, в частности Facebook, тайно ограничивают видимость профилей и постов определенных пользователей в ленте у их друзей. В политических целях. Таким образом, технологические компании нарушают все основные демократические правовые нормы, лежащие в основе западной культуры», — говорится в сообщении.

По словам венгерского министра, данные ограничения касаются в первую очередь пользователей с правами, христианскими и консервативными политическими взглядами. «Их делают доступными, искусственно снижают охват аудитории», — отметила она, добавив, что лично с таким сталкивалась.

Варга также добавила, что этот вопрос следует решать на уровне Евросоюза, но «из-за систематических нарушений проблему придется решать, вероятно, на национальном уровне».