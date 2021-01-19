Ростов-на-Дону, 19 января, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Ростовской области коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличен до 3 тыс. 581 мест. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 19 января сообщил министр здравоохранения Донского края Юрий Кобзев.

Rostov-gorod.ru Больничная палата. Ростов-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ковидные койки развёрнуты в 24 донских моногоспиталях. 913 от общего числа коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Наиболее загружены ковидные стационары в Ростове-на-Дону. В целом по региону загрузка коек составляет 83−85%.

По данным на 19 января, лечение в донских медицинских учреждениях получают 3 тыс. 29 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 294 жителя Ростовской области.