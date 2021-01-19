Москва, 19 января, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В 2020 году отток капитала из России вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные 19 января опубликовал Центральный банк (ЦБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Согласно информации, общий объём вывезенных частными лицами и организациями из России средств в 2020 году составил 47,8 млрд долларов США. По итогам 2019 года этот показатель составлял 22,1 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, инициатива ЦБ по созданию цифрового рубля приведет к тому, что передвижение финансовых потоков в этой форме денег можно будет досконально отслеживать на каждом этапе, а данные эти будут доступны неограниченное количество времени.