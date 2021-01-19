Париж, 19 января, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Оливье Веран, министр здравоохранения Франции, обратился к гражданам с просьбой отказаться от тканевых масок, сделанных вручную. По его словам, маски домашнего производства являются ненадежными и «не обеспечивают необходимых гарантий». Об этом 19 января сообщает CNN.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

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«Те маски, которые имеют силу фильтрации боле 90%, действительны. Это почти все хирургические маски, доступные широкой публике, — сказал Веран. — Маски, сделанные дома, даже с лучшими в мире намерениями, к сожалению, часто не предоставляют нужных гарантий».

Замечания министра прозвучали во время интервью для интернационального французского радио, в котором он описал ситуацию пандемии во Франции как «стабильную» c наличием около 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за несколько последних недель.