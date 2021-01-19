Афины , 19 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Греция продолжит поддерживать греческое меньшинство в Имвросе, Тенедосе и Стамбуле, заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас, выступая на онлайн-церемонии разрезания новогоднего торта ассоциации жителей Имвроса. Об этом сообщает AMNA 19 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Греции

Дендиас призвал Турцию полностью уважать права греческого меньшинства Имвроса, Тенедоса и Стамбула. Он подчеркнул, что это остается международным долгом Турции в соответствии с Лозаннским договором.

«Турция должна, наконец, понять, что греческое меньшинство на Имвросе, Тенедосе и в Стамбуле не является врагом для остального турецкого общества. Напротив, оно является неотъемлемой частью его исторического курса и ориентиром для дружбы и мирного сосуществования наших народов», — сказал Дендиас.

Он отметил, что ассоциация упорно работала в течение многих лет, чтобы подчеркнуть несправедливость давление, которым подвергались греки Имвроса со стороны турецких властей.