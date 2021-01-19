Москва, 19 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, нефтяной рынок вернулся к росту после небольшого понижения 18 января. К середине дня цена Brent выросла на 1,08%, до $55,25 за баррель, а цена WTI — на 0,8%, до $52,52 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Международное энергетическое агентство в ежемесячном докладе снизило свой прогноз по спросу на нефть в 2021 году на 300 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей в сутки.

Однако объяснило, что в основном снижение прогноза произошло за счёт понижения прогноза спроса на нефть в I квартале на 200 тыс. баррелей в сутки, а прогноз по остальным трём кварталам 2021 года снижен только на 100 тыс. баррелей в сутки в общей сложности.

Так что в целом можно сказать, что МЭА ожидает постепенного восстановления спроса на нефть после первого квартала текущего года.

Пока цена Brent может оставаться в коридоре $54,40−57 за баррель. Однако движение цены Brent на $60 в январе-начале февраля выглядит более вероятным, чем движение обратно на $50 и тем более ниже этой отметки.

Сегодняшние колебания по цене Brent прогнозируются опять в рамках $55−56 за баррель», — считает эксперт.

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