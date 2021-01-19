Москва, 19 января, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Лицам, достигшим 14 лет и получившим паспорт, предлагается вручать вместе с основным документом Конституцию РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД РФ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ведомство разработало проект указа президента РФ, согласно которому Конституцию РФ предлагалось дарить иностранцам, вступившим в российское гражданство.