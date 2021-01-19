Москва, 19 января, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Спад в экономике Германии вызовет снижение спроса на российский газ, что значимо скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал прогноз о том, что Германии угрожает сильный экономический спад, если в ФРГ продлят карантинные меры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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"Спад в экономике Германии вызовет снижение спроса на российский газ, что значимо скажется на экономике России, — сказал Любич. — Частично Россия готовится к этому сценарию, развивая поставки в Южную Европу (на Балканы и в Турцию) и в Китай. Не думаю, что можно сделать больше, чем уже делается: капитальные затраты на строительство газопроводов значительны и нецелесообразны из-за кратковременного спада в Германии».

Другой важный аспект, о котором упомянул Любич, — поставки высококачественного оборудования из Германии.

«Объективно в текущей ситуации по большинству позиций альтернатива у немцев только одна — японцы. Развитие отношений с Японией у России объективно хромает, степень экономических связей явно не отвечает их потенциалу. В этом направлении явно есть над чем работать», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные о том, что за последние три месяца экономические показатели Германии демонстрировали нулевой рост.