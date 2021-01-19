Москва, 19 января, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Днем 19 января доллар США вновь перешел к снижению в паре с рублем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Нефть после вялого снижения утром вернулась в уверенный плюс и обеспечивает «россиянина» довольно прочной опорой. При этом доллар динамично отступает на мировом валютном рынке за счет активизации интереса к риску повсеместно.

Доллар США на этом фоне торгуется по 73,68 руб. и может торговаться в пределах 73,50−74,50 руб.

Да, рубль выглядит слишком крепким и самонадеянным, но это пока. Евро стоит 89,40 руб. и способен балансировать в коридоре 89−91 руб.

На площадке сегодня обсуждают поддержку рубля со стороны сезонного фактора. Вряд ли это имеет под собой основания, так как начало года обычно как раз смотрится слабо с точки зрения ключевых макропоказателей и только к концу февраля в стабильных условиях видно всплеск активности.

Как экономика поведет себя в 2021 году, пока неясно: потребительская активность ограничена из-за пандемии, и бизнес тоже не торопится наращивать объемы производства, раз их некому продать. Для рубля это не самая хорошая новость, но он ее успешно игнорирует», — считает эксперт.

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