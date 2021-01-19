Тверь, 19 января, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Прививки от COVID-19 в Тверской области получили уже 2 282, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 января. Накануне, 18 января, в регионе стартовала массовая вакцинация населения от новой инфекции.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Губернатор Игорь Руденя ранее на оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 подчеркнул, что со стороны региона должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах Верхневолжья.

На данный момент в Тверскую область поступило свыше 14 тыс. доз вакцины «Спутник V», вакцина распределяется между прививочными пунктами, действующими в Верхневолжье. Сделать прививки могут все желающие — для этого нужно записаться на вакцинацию по телефону 122, через электронную регистратуру medregtver.ru. Уже для вакцинации нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ. В течение двух недель на территории Тверской области будут открыты еще 27 прививочных пунктов.

Вакцинация в регионе ведется активными темпами. Так, 18 января в Центре им. В.П. Аваева прививку от коронавируса сделали 50 человек.