Рим, 19 января, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Поставки в Италию вакцины от COVID-19, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с немецким партнёром BioNTech, задерживаются. Об этом 19 января сообщает агентство ANSA.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Уточняется, что 18 января в Италию поступило 103 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNThec и ещё 295 тыс. доз ожидалось 19 января. При этом данное количество вакцины на 29% меньше запланированного вначале.

В то же время, компания Pfizer вечером 18 января уведомила итальянские власти, что поставки 19 января будут сокращены почти в шесть раз — до 53 820 доз. Отмечается, что в американской компании пообещали в течение недели поставить вакцину в полном объеме, однако в системе здравоохранения такие перебои вызывают обеспокоенность.

Ситуацию осложняет то, что новые дозы препарата Pfizer/BioNThec уже нужны для проведения второй прививки жителям Италии, уже получившим первую дозу данного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Италии за все время пандемии выявлено свыше 2,390 млн носителей коронавирусной инфекции.