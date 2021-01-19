Москва, 19 января, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Действительно, количество одобрений российских банков по потребительским кредитам сейчас составляет менее одной трети (31,2%), а по автокредитам — менее двух третей (62,0%) от общего числа заявок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Банк

«Данная тенденция отражает рост исков, связанных с падением платежеспособности потенциальных заемщиков. Банки существенно ужесточили кредитный скоринг, понимая, что и безработица в стране растет, и доходы россиян падают, что необходимо увеличивать резервы под выданные ссуды а, самое главное, учитывать возросший уровень неопределенности.

Если ранее кредитные учреждения оценивали платежеспособность клиента как бы «в статике», исходя из предоставленных им справок о его доходах, то сейчас банки детально изучают и ту сферу, в которой трудится потенциальный заемщик, и оценивают перспективы его компании, и учитывают еще ряд параметров. То есть пытаются прогнозировать дальнейшую динамику кредитоспособности своих клиентов.

Ситуация с коронавирусом и резким ухудшением на рынке труда просто заставляет кредитные организации оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков с учетом возможного развития событий.

Единственным направлением, где доля одобрения продолжает оставаться достаточно высокой (71,3%), остается ипотека. Исключительно из-за наличия достаточно ликвидного и надежного залогового обеспечения. Впрочем, уже к середине года ситуация может кардинально поменяться.

Как только закончится действие государственной программы льготного кредитования, цены на жилую недвижимость могут пойти вниз, что снизит залоговую привлекательность квартир и повлияет на долю одобрений в этом виде кредитования.

В целом же, ситуация с долей заявок на кредиты, получающих одобрение, является своеобразным индикатором состояния дел в области кредитования в целом и в части необеспеченных кредитов в частности. Это достаточно динамичный сегмент, чутко реагирующий на любые изменения.

Так что падение доли одобрения кредитов является негативным сигналом, говорящим о том, что банки рассматривают риски в этой области как достаточно высокие и стараются страховаться от увеличения доли просроченной задолженности», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для граждан РФ — 33,9%. Самое большое количество пришлось на ипотечных заемщиков.

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