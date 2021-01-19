Женева, Швейцария, 19 января, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Массовый иммунитет против коронавирусной инфекции сформируется только после многих месяцев вакцинации. Об этом официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила 19 января в ходе брифинга.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По её словам, вакцины помогут остановить пандемию COVID-19, но не сразу. Когда именно это произойдёт, неизвестно, хотя вакцинация людей во всём мире действительно остановит болезнь.

«Потребуются месяцы и месяцы до тех пор, пока будет достигнут достаточный уровень иммунитета, который сможет защитить», — сказала Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что в будущем SARS-CoV-2 станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы.