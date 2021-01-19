Москва, 19 января, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Школьные выпускники 2022 года будут сдавать ЕГЭ согласно новым подходам. Об этом в интервью «Российской газете» заявила заместитель директора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

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«Что касается ЕГЭ-2022, — то изменения действительно будут. И это не наша прихоть, задачи усложнить экзамен не стоит. Всё дело в том, что именно в 2022 году школу будут заканчивать ребята, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. А в них совершенно другие подходы. Во главе угла не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение», — сказала Котова.

По её словам, в современных стандартах сделан акцент на то, что «школа должна научить ребенка анализировать, систематизировать, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе выводы».

При этом Котова подчеркнула, что в ФИПИ не планируют никаких «революций» в рамках ЕГЭ в 2022 году: «Переход от проверки знаний к практике будет постепенным. И те перспективные задания, которые напугали некоторых, — это еще не утвержденные модели ЕГЭ 2022 года».

Она рассказала, что новые элементы будут внедряться в ЕГЭ постепенно и лишь после длительного обсуждения: «В первом этапе апробации в декабре прошлого года приняли участие более 36 тысяч одиннадцатиклассников из 21 региона. Задания выполняли ребята с высокой, средней и слабой подготовкой. Впереди детальный анализ результатов, тех замечаний и предложений, которые к нам уже поступили от специалистов из всех регионов нашей страны. Еще один этап апробации планируется весной. Затем сформируем конкретные планы поэтапной корректировки моделей контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2022—2024 годах».