Москва, 19 января, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Около 200 тыс. жителей Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 19 января мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В настоящее время привилось около 200 тыс. человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

По его словам, в столице развёрнуто 100 стационарных прививочных пунктов и 20 выездных.