Москва, 19 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Кремль воздерживается от оценок дестабилизации внутреннего положения дел в США, сообщил 19 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января

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Песков констатировал, что в США есть внутренние проблемы, и отрицать их невозможно. Так, недавние беспорядки в Вашингтоне говорят о проблемах с реализацией демократии, волеизъявлением, прозрачностью и международным мониторингом.

Всё это привело к серьёзной дестабилизации внутри страны и к инцидентам, за которыми с тревогой наблюдают другие страны.

«Вместе с тем от оценок мы воздержимся», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля заявил также, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует контактов ни с покидающим после главы США Дональдом Трампом, ни с его преемником Джозефом Байденом.

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