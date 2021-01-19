Москва, 19 января, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в регионах России постепенно стабилизируется. Об этом 19 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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"Коллеги, ситуация с коронавирусом остаётся непростой, хотя в большинстве субъектов РФ она постепенно стабилизируется», — заявил он.

Мишустин поручил и дальше контролировать обстановку и следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов.