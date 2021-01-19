Москва, 19 января, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Основной задачей прививочной кампании в России является производство вакцины в достаточных объёмах. Об этом 19 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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"Обеспечить производство вакцины в достаточном объёме сейчас первостепенная задача, ключевое условие эффективного проведения массовой прививочной кампании. Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции», — заявил глава правительства.

Он попросил своих заместителей находиться в постоянном контакте с производителями и разработчиками вакцин и решать возникающие вопросы.