Москва, 19 января, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует проводить в ближайшее время телефонный разговор, ни с уходящим со своего поста президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным американским лидером Джозефом Байденом. Об этом 19 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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"Нет, пока не запланировано никаких контактов», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, намерен ли российский лидер по телефону или иным способом попрощаться с Трампом до завершения его президентского срока 20 января.

В то же время, представитель Кремля подчеркнул, что такие планы «могут появиться», однако отметил, что на данный момент таковых не имеется. Также пресс-секретарь указал, что пока не готовится телефонный разговор и с избранным президентом США Джозефом Байденом.

«Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в 2021 году президент РФ Владимир Путин по традиции принял участие в Крещенских купаниях.