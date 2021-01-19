Москва, 19 января, 2021, 13:56 — ИА Регнум. К 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

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«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — заявил Миллер.

По его словам, в первую очередь Газпром ориентируется на выполнение социальных задач программы газификации и продолжение газификации сельских территорий.