Москва, 19 января, 2021, 13:51 — ИА Регнум. «Газпром» определил цели и задачи на период до 2025 года включительно. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.

Исаак Левитан. Деревня. Зима. 1877-1878

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"Объём инвестиций за этот период со стороны «Газпрома» составит 526,1 млрд рублей. За это время мы построим 24,4 тыс. километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населённых пункта», — заявил Миллер.

По его словам, к концу 2025 года в 35 регионах России будет завершена сетевая газификация.

«Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране», — указал Миллер.