Москва, 19 января, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Проект «Северный поток — 2» продолжает сталкиваться с давлением со стороны США в виде санкций в отношении экономических операторов, имеющих отношение к проекту. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Преграда

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле в этой связи сожалеют.

Песков также подчеркнул, что российские власти внимательно мониторят и анализируют ситуацию, чтобы затем продолжить работу по завершению проекта.