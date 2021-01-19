Москва, 19 января, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение помочь с вакцинацией от коронавируса жителям ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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»Мы должны помочь нашим соотечественникам, тем более тем, кто находится в ДНР и ЛНР — им некому помочь, кроме нас, власть Украины делает всё, чтобы усложнить им жизнь, ведут войну с собственным народам», — сказал Володин.

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предложил поручить комитету по охране здоровья и комитету по делам СНГ «поинтересоваться у правительства РФ, в какие сроки и в каких объемах мы сможем помочь провести вакцинацию в Донецкой, Луганской республиках, Приднестровской Молдавской Республике, а также населению Нагорного Карабаха в зоне ответственности нашего миротворческого контингента».