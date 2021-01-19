Москва, 19 января, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года должны пройти открыто, конкурентно и легитимно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно — в строгом соответствии с национальным законодательством», — заявил Володин.

При этом необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию, подчеркнул спикер Госдумы.

«Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — Соединённые Штаты Америки и их союзники по НАТО», — указал он.