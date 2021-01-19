Москва, 19 января, 2021, 11:02 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 21 734 носителя коронавируса. Об этом 19 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи

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За сутки от коронавирусной инфекции умерли 586 пациентов, выздоровели 23 262 человека.

Среди регионов лидирует Санкт-Петербург — 3281 случай. Далее следуют Москва и Подмосковье — 3115 и 1072 случая. Ранее Северная столица однажды уже оказывалась на первом месте, это произошло 4 января 2021 года.

Всего в России с начала распространения выявили 3 612 800 случаев заражения коронавирусом.