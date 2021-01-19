Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 226 новых носителей коронавирусной инфекции, что на один случай больше, чем сутками ранее. Кроме того, в регионе зарегистрировали еще восемь летальных исходов от COVID-19. Об этом 19 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Таким образом в регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 28 035 жителей, из них выздоровели 25 167 человек, в том числе 214 пациентов выписаны за последние сутки. Умерли от ковида 336 человек.

В свою очередь в региональном оперативном штабе ИА REGNUM уточнили, что на данный момент в регионе дополнительно развернуто 80 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Таким образом в Ленобласти всего развернуто 3406 профильных коек, из них на данный момент свободна 1081 койка (31,74%). В палатах реанимации свободно 248 коек.