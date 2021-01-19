Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Санкт-Петербург во вторник, 19 января, второй раз за последнее время оказался на первом месте среди регионов РФ по суточному числу новых носителей коронавирусной инфекции, обогнав даже Москву.

Елена Молчанова ИА REGNUM Временный ковид-госпиталь в «Ленэкспо»

По данным федерального оперативного штаба, за истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлен 3281 новый носитель коронавирусной инфекции. Это на шесть человек меньше, чем в предыдущие сутки. Таким образом, уже вторые сутки темп распространения коронавируса в городе понемногу сокращается. Но, например, в Москве за сутки выявили 3115 новых носителей, что меньше, чем в Северной столице.

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Количество выписанных по выздоровлению, напротив, существенно увеличилось. За сутки признаны выздоровевшими 2259 человек, это на 1091 человека больше, чем сутками ранее.

К сожалению, в Петербурге вновь увеличивается смертность: за сутки подтверждено 69 летальных исходов, что на 14 случаев больше, чем в предыдущий день. По суточной и общей смертности от ковида Северная столица остается на втором месте в РФ после Москвы. Летальность болезни в Петербурге на сегодня составляет 3%.

Нарастающим итогом в Санкт-Петербурге на 19 января подтверждено 304 045 случаев заражения за время пандемии, с марта 2020 года. Выздоровели 190 562 человека. От COVID-19 скончался 8971 человек.

Добавим, за последние сутки в РФ выявлено 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 23 262 человека. Умерли 586 человек.