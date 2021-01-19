Анкара, 19 января, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Компаниям в Турции запретили размещать рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest. Такое решение приняло управление информационных и коммуникационных технологий страны. Об этом 19 января сообщает агентство Reuters.

Esther Varga Twitter

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Этот запрет также коснётся рекламы в потоковом приложении Periscope и приложении для обмена изображениями Pinterest.

Такое решение регулятора связано с тем, что социальные сети не назначили в Турции своего представителя, как это требуется в соответствии с новым законом о регулировании соцсетей.

При этом отмечается, что накануне, 18 января, компания Facebook заявила, что выполнит требования нового закона и назначит своего представителя. О таком же решении YouTube, принадлежащая Google, сообщила месяц назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Турции был принят закон, ужесточающий контроль за иностранными социальными сетями и информационными сайтами.

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Согласно документу, владелец социальной сети за рубежом с ежедневным доступом из Турции более 1 млн человек должен открыть своё представительство в стране. Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то Анкара намерена ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного закрытия доступа к ним в Турции.