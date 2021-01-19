Москва, 19 января, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Российская валюта 18 января могла удержать важнейший уровень сопротивления в 74,00 рубля за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

ИА REGNUM Рубль

«Рост санкционной угрозы в отношении России был смягчен низким объемом торгов из-за выходного на биржевых площадках в США.

Однако уже сегодня, 19 января, американские инвесторы возвращаются на рынки, и не полностью отыгранное давление на курс рубля может продолжиться на сегодняшних торгах.

Вероятность этого особенно высока во второй половине дня, потому что, помимо потенциального давления американских трейдеров на рубль, на вечер запланировано выступление главного кандидата на пост министра финансов США Джаннет Йеллен, которая известна более лояльным отношением к сильному доллару.

Если ситуация на валютным торгах 19 января будет развиваться близко к описанному сценарию, тогда в первой половине дня курс рубля к американскому доллару будет держаться в диапазоне 73,60−74,20.

А ближе к вечеру попытается преодолеть рубеж 74,20 и в случае успеха достигнет отметки 74,80−75,00 за американский доллар», — считает эксперт.

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