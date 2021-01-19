Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 10:09 — ИА Регнум. По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 478 человек. Это на пять тысяч человек больше, чем сутками ранее, но примерно вдвое меньше суточного объема тестирования в предновогодние будние дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также за последние сутки был принят 5621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Гуманитарную помощь за сутки получили 4212 человек (с начала октября — 136 041 человек. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Петербуржцам, которым необходима такая помощь, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.