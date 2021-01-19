Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Самую большую долю в числе тех, у кого коронавирусная инфекция и заболевание COVID-19 привели к летальному исходу, в Петербурге составляют жители в возрасте старше 60 лет. Для тех, кому больше 80 лет, ковид является еще более опасным для жизни заболеванием. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

ИА REGNUM Свеча памяти

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"86 процентов умерших жителей в Санкт-Петербурге, которые умерли от коронавирусной инфекции, приходились на группу 60 лет и старше. При этом наиболее тяжело протекала такая инфекция, наиболее часто приводила к летальным исходам, в группе пациентов 80−84 года», — сказал Лисовец.

Чиновник уточнил, что в общем числе умерших от COVID-19 на долю этой возрастной группы приходится 20,1%.

В связи с этим Лисовец признал, что демографический состав населения Северной столицы, в котором большую долю занимают пожилые и очень пожилые люди, в том числе неблагоприятно отразился на повышении смертности.

Напомним, в Петербурге в 2020 году смертность выросла на 22,9% по сравнению с 2019 годом. COVID-19 оказался третьим в списке причин смертности в Петербурге после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, непосредственно став причиной 15,2% смертей в 2020 году.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 300 764 случая заражения. От COVID-19 скончались 8902 человека. Выздоровели 187 135 человек.