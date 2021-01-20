Брюссель, 20 января, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес 19 января заявила в ходе заседания Европарламента о том, что Европейский союз выделит 70 миллионов долларов на предоставление грантов на проведение вакцинации в странах Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория).

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Кириакидес в ходе доклада о ходе вакцинации в странах Евросоюза.

По словам Кириакидес, посредством механизма COVAX будет обеспечено проведение вакцинации медицинского персонала и других приоритетных групп населения.

Также Евросоюз ведет работу с целью обеспечить выделение ВОЗ 50 миллионов евро на поддержку процесса вакцинации на Западных Балканах.