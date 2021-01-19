Приштина, Сербия, 19 января, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Альянс за будущее Косово 18 января представил избирателям программу правления на период с 2021 по 2025 годы.

OSCE Parliamentary Assembly Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лидер Альянса Рамуш Харадинай назвал четырьмя столпами своей программы экономику, установление верховенства права, секторальные проекты, а также внешнюю политику. Последний «столб» — если можно назвать столбом что-то столь аморфное, включает в себя новые признания Косово, улучшение отношений с союзниками и вступление в международные организации, а также вступление в НАТО и Евросоюз.

Отметим, что о борьбе с коррупцией и организованной преступностью в программе Харадиная ни слова.

Напомним, 14 февраля в Косово пройдут досрочные парламентские выборы, после которых Харадинай рассчитывает получить пост президента. Для этого он решил добиться симпатии националистически настроенной публики, заявив о возможности присоединения Косово к Албании, чем изрядно встревожил Белград.

Приведем текст заявления Харадиная: