Приштина, Сербия, 19 января, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Альянс за будущее Косово 18 января представил избирателям программу правления на период с 2021 по 2025 годы.

OSCE Parliamentary Assembly
Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лидер Альянса Рамуш Харадинай назвал четырьмя столпами своей программы экономику, установление верховенства права, секторальные проекты, а также внешнюю политику. Последний «столб» — если можно назвать столбом что-то столь аморфное, включает в себя новые признания Косово, улучшение отношений с союзниками и вступление в международные организации, а также вступление в НАТО и Евросоюз.

Отметим, что о борьбе с коррупцией и организованной преступностью в программе Харадиная ни слова.

Напомним, 14 февраля в Косово пройдут досрочные парламентские выборы, после которых Харадинай рассчитывает получить пост президента. Для этого он решил добиться симпатии националистически настроенной публики, заявив о возможности присоединения Косово к Албании, чем изрядно встревожил Белград.

Приведем текст заявления Харадиная:

«Придет день, когда при новом президенте США, новой или новом канцлере ФРГ, которые скажут Косово в 2024, 2025 или 2026 году, что вам не нужно сидеть и ждать, когда мы что-то с вами сделаем. Мы не согласны с тем, что замороженный конфликт должен сохраняться, и не согласны с теми, чтобы нас разделяли, но мы пойдем на референдум о присоединении с Албанией, помните об этом дне, не о том, что мы хотим его, а о том, что 20 лет назад мы дали западу слово о том, что мы ходим разделять общее видение евро-атлантического Косово, которое вступит в ЕС и НАТО, станет членом ООН и будет признано Сербией, и что Евросоюз убедит пять стран членов (Грецию, Испанию, Кипр, Словакию и Румынию) признать Косово, а не будет держать нас в неопределенности… Мы не можем ждать в неопределенности, пока кто-то не снизойдет решить косовский вопрос».
Рамуш Харадинай