Тирана, 20 января, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 19 января заявил, что всеобщая вакцинация населения от коронавируса будет проведена в течение 14−24 месяцев.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выделил три сценария вакцинации. Наиболее амбициозный сценарий предусматривает проведение вакцинации в течение 14 месяцев, наиболее умеренный — за два года, оптимальным вариантом считается завершение вакцинации в течение полутора лет.

Напомним, в соответствии с заключенным правительством Албании соглашением с американской фармацевтической компанией Pfizer, весной и летом поставки вакцины в Албанию осуществляться не будут. Возможно, этот вакуум удастся заполнить благодаря поставкам вакцины в рамках механизма COVAX.