Москва, 18 января, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить проведение ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии.

Santeri Viinamäki Хоккей

«Неприятно то, что это из-за власти. Давят на спорт таким образом. То, что Тихановская поддержала, это понятно, даже не сомневалась.

Плохая тенденция — президент нам не нравится, и чемпионата мира не будет. Вы сразу тогда не давайте. Не дали бы сразу — и нет вопросов.

Если у вас какие-то требования к президенту страны проведения, то вы сразу их включайте. Президент страны, где будет проводиться чемпионат мира по хоккею или футболу, должен соответствовать таким-то критериям. И перечислить их. Чтобы страны понимали, что выдвигаться бесполезно. И если власть сменится и придет такой-то президент, мы у вас чемпионат отберем», — приводит слова Журовой портал Sport24.